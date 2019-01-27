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Son dakika… Bakan Soylu’nun koruma ekibi kaza yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma ekibinin bulunduğu cip, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.

09:54 -
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Antalya-Serik D400 karayolunun Kadriye Kavşağı’nda meydana geldi. Belek turizm merkezindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Antalya’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu takip eden koruma ekibinin bulunduğu 07 MGL 61 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki refüjde yan durdu.

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Konvoyda bulunan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 4 polis memuruna yine konvoyda bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazadan yara almadan kurtulan koruma ekibi tedbir amaçla hastaneye sevk edildi. Araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

DHA 

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Son güncelleme: android-time 11:06 27.01.2019
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