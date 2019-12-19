Son dakika… Bakan Kurum’dan termik santral açıklaması

Bakan Murat Kurum, termik santrallere ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Kurum, 13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesisleri yöneticilerinin yer aldığı toplantıda değerlendirdiklerini bildirdi.

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“KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ”

Bakan Kurum, “Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VETO ETMİŞTİ

Türkiye’nin farklı illerindeki 15 kömürlü termik santrale, 4. kez baca filtresi takılmasını erteleme izni veren yasa, AKP ve MHP tarafından Meclis'te kabul edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosu sonrası Plan ve Bütçe Komisyonu’nda termik santrallerin filtresiz çalışmasının ertelenmesi düzenlemesi yasadan çıkarılmıştı.

NE AMAÇLANIYORDU?

Türkiye'nin farklı illerinde konuşlu bulunan 15 kömürlü termik santralin bacasından çıkan zehirler içinde bulundukları kentler başta olmak üzere atmosfere salınıyordu. Eğer madde kabul edilseydi bu zehirleme 30 Haziran 2022 tarihine kadar sürecekti.

Bacalardan çıkan zehirli gazlar, temiz hava hakkının yanı sıra, termik santrallerin yakınlarında yaşayan vatandaşların sağlığını da birinci dereceden etkilemeye devam edecekti.

ŞİRKETLER NEDEN İSTEMİYORDU?

Filtresiz bacaların monte edilmesi, santrallerin bir süreliğine ‘üretim dışı’ kalmasını gerektiriyor. Bu da şirketler için milyonlarca dolar ‘kârdan zarar’ anlamına geliyor.

TANESİ 12 MİLYON EURO

Öte yandan santrallere takılması planlanan bacaların tanesinin 12 milyon euro olduğu bildiriliyor.

SANTRALLER NEREDE BULUNUYOR?

Santraller ağırlıklı olarak; Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Sivas ve Şırnak'ta yer alıyor.