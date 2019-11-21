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Son dakika: Balıkesir’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Balıkesir saat 15:15'te 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Balıkesir'in çevresindeki illerden de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

15:26 -
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Son dakika: Balıkesir’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Balıkesir ve çevre şehirlerde hissedilen 3.9’lik deprem korkuya neden oldu. AFAD’ın ilk belirlemelerine göre deprem Bigadiç’te yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Balıkesir Boğaziçi Üniversitesi deprem son dakika son depremler
Son güncelleme: 15:30 21.11.2019
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