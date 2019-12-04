Son dakika: Balkanlar’dan geldi yurdu sardı! Kar yağışına dikkat…

Hava sıcaklıkları hızla düştü ve birçok şehirde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünde havanın bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek bölgelerde yağışlar kar şekilinde olurken kıyı ve alçak kesimlerde ise yağmur etkili olacak.

YAĞMUR, KAR, DON!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KAR GECE SAATLERİNDE EDİRNE’DEN GİRİŞ YAPTI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köyleri Vaysal, Hamzabeyli, Ömeroba ve Hacıdanışment'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.