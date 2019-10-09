Son dakika… Barış Pınarı ile ilgili Soylu’dan flaş açıklamalar!

Soylu, “Bize harekât başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor. Aşiretler var. ‘Sizlerle birlikteyiz. Şu kadar adam sizinle birlikteyiz. Bize hangi görevi vereceksiniz’ diyorlar” sözleriyle Suriye’deki durum hakkında bilgi verdi.

Soylu, canlı yayında kara harekâtının başladığını duyurdu.

Sözcü yazarı Özlem Gürses’in de sorusunu yanıtlayan Soylu, Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonu sırasında Avrupa tarafından yapılan ambargo yüzünden mühimmat sıkıntısı çekildiğini belirtti.

“BU BİR SAVAŞ DEĞİL, TERÖRLE MÜCADELE”

Soylu, “Hem PKK/PYD hem de HDP kendine bir yer buldu. Bu durumu savaşla nitelendirdi. Bu teröristleri temizlemeye yönelik bir harekattır. Onların söylediği bizim harekat yaptığımız yerin içinde değildir.

Türkiye sivilleri korumaya yönelik hassasiyetini terör örgütü kullanmaya çalışmıştır ama uluslararası alanda hiçbir eleştiriye maruz kalmadık.

Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde” dedi.

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