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Son dakika… Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı!

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

00:23 -
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Son dakika… Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı!

Edinilen bilgilere göre kaza, Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

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7 ASKERİ PERSONEL YARALANDI

Meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. İHA

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Son güncelleme: 00:27 11.11.2019
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