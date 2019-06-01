Son dakika | Bayram öncesi trafikte son durum

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan İstanbul’un çıkışı konumundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nda havadan ve karadan denetim yapıldı.

TRAFİKTE SON DURUM

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı önceki gün ulaşıma açılırken, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait Sikorsky tipi helikopterle otoyol üzerindeki araçlar denetlendi. Dilovası mevkisi Mermerciler Gişesi giriş ve çıkışlarında ise jandarma ekiplerince uygulama yapıldı.

Uygulamalarda helikopter ve drone kullanıldı, 6 trafik timi ve 6 asayiş timi olmak üzere 12 ekip ve 50 jandarma personeli görev yaptı. Uygulama kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sistemleri de kullanıldı. Durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapılırken, narkotik köpeği ‘Oran’ ile de arama yapıldı.

BİN 27 KİŞİNİN KİMLİKLERİ KONTROL EDİLDİ

Jandarma ekipleri, PTS de dahil olmak üzere 6 bin 126 aracı kontrol etti. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan 1027 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. Kural ihlali yapan 30 araç sürücüsüne ceza kesildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

İZMİR’DE KONTROLLER ARTIRILDI

İzmir’de Ramazan Bayramı öncesinde polis ve jandarma ekipleri trafik kontrolü yaparak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin bayram öncesi yaptığı trafik denetimi ve bilgilendirme uygulaması havadan görüntülendi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, helitopter ile belirlenerek uygulama yapan ekiplere bildirildi. Bu sürücülere trafik cezası kesilirken, çocuklara polis düdüğü hediye edildi.

Bornova Karaçam Trafik Kontrol Noktası’nda gerçekleştirilen uygulamaya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da katıldı. Vali Erol Ayyıldız, araçlardaki sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. Sürücü seyahat karnesi adıyla dağıtılan broşürlerde uyulması gereken trafik kurallarıyla birlikte çocukların doldurması için boş alan yer aldı. ‘Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum’ yazılı broşürü dolduranlar, ‘TrafikEgtm’ twitter adresine yollayarak 100 bisikletten birine sahip olma şansına sahip olacak.

ÇANAKKALE’DE TRAFİK DENETİMİ HAVADAN DA KONTROL EDİLİYOR

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirecekleri bölgelere gitmek üzere yola koyulan tatilciler Çanakkale Boğazı'ndan geçebilmek için feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturuyor.

Başta İstanbul olmak üzere Trakya'daki kentlerden yola çıkan tatilcilerin feribot iskelelerinde bekliyor. AJANSLAR