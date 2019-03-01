Bedelli askerlik celp tarihlerinde son dakika değişikliği!

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 30 Mart 2019 olan 16. dönem sevk tarihi, 3 Nisan 2019 olarak, 20 nisan 2019 olan 19. dönem sevk tarihi ise 22 Nisan 2019 olarak değiştirildi.

BAKANLIKTAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirilerek, “Yapılan değişikliğe göre, 16’ncı dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihleri 3 Nisan olarak değiştirildi. 19’uncu dönem için 20 Nisan´da birliklere teslim olacak yükümlülerin de yapılan değişiklilik gereği 22 Nisan’da gidecekler” denildi.