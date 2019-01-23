Son dakika: Belediye anonslarla uyarıyor, tehlike çanları çalıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Bodrum’da Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “ Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

BELEDİYEDEN ANONSLAR YAPILIYOR

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan anonslarla yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına beklendiği ifade edilerek vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

AYDIN’DA AŞIRI YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA MARMARİS – ANTALYA ARASINDA 90 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak, kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Marmaris-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın yarın (24.01.2019 Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi’nde, yarın akşam saatlerinde Batı Akdeniz’de, Cuma günü sabah saatlerinde İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de etkisini kaybetmesi; Cuma günü öğle saatlerinden itibaren tekrar Kıyı Ege’de etkili olması beklenmektedir.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.