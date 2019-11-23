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Son dakika… Beştepe’den Erdoğan-İnce görüşmesi açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında gerçekleştirildiği öne sürülen ve görüşmeye giderken kullanıldığı iddia edilen araç plakalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

20:54 -
Haberler Gündem
Son dakika… Beştepe’den Erdoğan-İnce görüşmesi açıklaması!

Altun açıklamasında, “Belirtilen plakalı araç kaydı söz konusu değildir. Haber kaynağı kişinin açıklaması gerçek dışı” dedi.

Altun’un açıklaması şöyle;

* Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

* Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bahsi geçen plaklara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildi.

* Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut bile değildir.

* Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR…

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CHP Cumhurbaşkanı Haber Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce son dakika söz Türkiye
Son güncelleme: 21:13 23.11.2019
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