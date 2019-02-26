Son Dakika… Beykoz’da toprak kayması!

Olay, saat 17.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer sokakta meydana geldi. Kar ve yağmur yağışının ardından sokakta toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar oluştu. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, aynı sokakta dün 2 evin de toprak kayması nedeniyle mühürlenip boşaltıldığı öğrenildi. İtfaiye ve belediye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Sokak güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı.

Ev sahibi Ayhan Demirci “Aşırı yağışlardan dolayı burası böyle çöktü. Yolda çöktü evin üzerine. Evde kimse yok. Ekipler şu an burada çalışıyor” diye konuştu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DHA