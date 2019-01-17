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Son dakika… Beylikdüzü’nde yangın paniği!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir binanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

android-time 16:56
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir binanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Çamlıtepe Caddesi’ndeki 11 katlı bir binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen Beylikdüzü ve Beykent itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürülürken, binada oturanlar da tedbir amacıyla tahliye edildi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA

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Son güncelleme: android-time 17:5817.01.2019
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