Son dakika: Binali Yıldırım’dan teşekkür konuşması paylaşımı

Yıldırım, Twitter’dan yaptığı paylaşımda henüz sonuçlar kesinleşmeden teşekkür konuşmasına hazırlandığı mesajını verdi.
— Binali Yıldırım (@BY) 31 Mart 2019
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|3.316.045
|% 50,24
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|3.116.418
|% 47,21
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|82.767
|% 1,25
|Diğer
|52.738
|% 0,80
|DSP
|32.070
|% 0,49
|BTP
|259
|% 0,00
|Vatan Partisi
|224
|% 0,00
|DP
|200
|% 0,00
|TKP
|120
|% 0,00
|ÖZGE AKMAN
|22
|% 0,00
|DOĞAN DUMAN
|11
|% 0,00
|AYSEL TEKEREK
|8
|% 0,00
|VEDAT ÖZTÜRK
|8
|% 0,00
|GÜLDES ÖNKOYUN
|6
|% 0,00
|MEHMET YILDIZ
|5
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|4
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|4
|% 0,00
|LÜTFÜ YILMAZ
|4
|% 0,00
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|3
|% 0,00
|HÜSEYİN KARABULUT
|3
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|3
|% 0,00
|AHMET ÇÖRDÜK
|2
|% 0,00
|MUHAMMET ALİ CANCA
|2
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|1
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|1
|% 0,00
|BURHAN EROL
|1
|% 0,00
|HALEF ALP
|1
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|1
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|1
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|1
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|0
|% 0,00
|MEHMET CELAL BAYKARA
|0
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|0
|% 0,00
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