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Son dakika: Binali Yıldırım’dan teşekkür konuşması paylaşımı

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da AA'nın verilerine göre açılan yüzde 70 oranındaki sandıklara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 3 önünde gidiyor. Yıldırım, sonuçlar kesinleşmeden sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'teşekkür konuşması' hazırlığı yaptığı mesajını verdi.

20:28 -
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Son dakika: Binali Yıldırım’dan teşekkür konuşması paylaşımı

Yıldırım, Twitter’dan yaptığı paylaşımda henüz sonuçlar kesinleşmeden teşekkür konuşmasına hazırlandığı mesajını verdi.

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 3.316.045 % 50,24
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 3.116.418 % 47,21
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 82.767 % 1,25
Diğer Diğer 52.738 % 0,80
DSP DSP 32.070 % 0,49
BTP BTP 259 % 0,00
Vatan Partisi Vatan Partisi 224 % 0,00
DP DP 200 % 0,00
TKP TKP 120 % 0,00
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 22 % 0,00
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 11 % 0,00
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 8 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 8 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 6 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 5 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 4 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 4 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 4 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 3 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 3 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 3 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 2 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 2 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 1 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 1 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 1 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 1 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 1 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 1 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 1 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 0 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 0 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 0 % 0,00

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Son güncelleme: android-time 20:31 31.03.2019
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