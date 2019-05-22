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Son dakika… BTP adayı Selim Kotil de yarıştan çekildi

31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy alarak en çok oy alan beşinci aday olan, Haydar Baş'ın liderliğini yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Adayı Selim Kotil de 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimden çekildiğini açıkladı. Kotil seçimler için hangi adayı destekleyeceğine dair bilgi vermedi.

15:07 -
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Son dakika… BTP adayı Selim Kotil de yarıştan çekildi

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kotil, “23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.” dedi. Selim Kotil, açıklamasında “Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun.” ifadesine yer verdi.

EN ÇOK OY ALAN BEŞİNCİ ADAY OLMUŞTU

Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almış ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın ardından en çok oy alan üçüncü aday olmuştu.

ŞİMDİYE KADAR ÇEKİLEN ADAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden; 2 bin 437 oy alan EHP destekli Özge Akman, 10 bin 492 oy alan TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu ve bin 520 oy alan Aysel Tekerek İmamoğlu lehine yarıştan çekilmişlerdi. Demokratik Sol Parti’nin (DSP) adayı Muammer Aydın da yarıştan çekildiğini açıklamış ancak DSP, hangi adayı desteklediğini açıklamamıştı.

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.171.118 % 48,80
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.149.656 % 48,55
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 103.300 % 1,21
DSP DSP 30.817 % 0,36
BTP BTP 27.238 % 0,32
DP DP 22.544 % 0,26
Vatan Partisi Vatan Partisi 17.377 % 0,20
TKP TKP 10.492 % 0,12
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 2.437 % 0,03
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2.005 % 0,02
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1.520 % 0,02
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 905 % 0,01
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 661 % 0,01
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 578 % 0,01
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 550 % 0,01
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 526 % 0,01
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 525 % 0,01
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 452 % 0,01
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 444 % 0,01
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 418 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 393 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 332 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 331 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 329 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 328 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 303 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 287 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 286 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 270 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 256 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 206 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 190 % 0,00

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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