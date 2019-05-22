Son dakika… BTP adayı Selim Kotil de yarıştan çekildi

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kotil, “23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.” dedi. Selim Kotil, açıklamasında “Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun.” ifadesine yer verdi.
Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde
23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.
Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun
— Selim Kotil (@selimkotil34) 22 Mayıs 2019
EN ÇOK OY ALAN BEŞİNCİ ADAY OLMUŞTU
Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almış ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın ardından en çok oy alan üçüncü aday olmuştu.
ŞİMDİYE KADAR ÇEKİLEN ADAYLAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden; 2 bin 437 oy alan EHP destekli Özge Akman, 10 bin 492 oy alan TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu ve bin 520 oy alan Aysel Tekerek İmamoğlu lehine yarıştan çekilmişlerdi. Demokratik Sol Parti’nin (DSP) adayı Muammer Aydın da yarıştan çekildiğini açıklamış ancak DSP, hangi adayı desteklediğini açıklamamıştı.
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|4.171.118
|% 48,80
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|4.149.656
|% 48,55
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|103.300
|% 1,21
|DSP
|30.817
|% 0,36
|BTP
|27.238
|% 0,32
|DP
|22.544
|% 0,26
|Vatan Partisi
|17.377
|% 0,20
|TKP
|10.492
|% 0,12
|ÖZGE AKMAN
|2.437
|% 0,03
|DOĞAN DUMAN
|2.005
|% 0,02
|AYSEL TEKEREK
|1.520
|% 0,02
|LÜTFÜ YILMAZ
|905
|% 0,01
|MEHMET YILDIZ
|661
|% 0,01
|MUHAMMET ALİ CANCA
|578
|% 0,01
|VEDAT ÖZTÜRK
|550
|% 0,01
|HÜSEYİN KARABULUT
|526
|% 0,01
|AHMET ÇÖRDÜK
|525
|% 0,01
|MEHMET CELAL BAYKARA
|452
|% 0,01
|GÜLDES ÖNKOYUN
|444
|% 0,01
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|418
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|393
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|332
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|331
|% 0,00
|HALEF ALP
|329
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|328
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|303
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|287
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|286
|% 0,00
|BURHAN EROL
|270
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|256
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|206
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|190
|% 0,00
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.