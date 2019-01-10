Son Dakika… BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 10.01.2019 07:45 – 10:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 07:50 – 09:45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 10.01.2019 08:30 – 10:55
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 09:50 – 11:45
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 10.01.2019 18:45 – 21:45
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