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Son Dakika… BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

android-time 04:26
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Son Dakika… BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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İDO’nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 10.01.2019 07:45 – 10:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 07:50 – 09:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 10.01.2019 08:30 – 10:55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 09:50 – 11:45

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 10.01.2019 18:45 – 21:45

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Son güncelleme: android-time 04:2710.01.2019
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