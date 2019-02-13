Son Dakika… İDO ve BUDO’da bazı seferler iptal edildi

İptal edilen seferler şöyle:
İDO
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 13.02.2019 08:30 – 10:55
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 13.02.2019 07:50 – 09:45
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 13.02.2019 07:45 – 10:45
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
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