SON DAKİKA: Çanakkale’de korkutan deprem… Ayvacık depremle sallandı!

Ege’nin kuzeyi depremle sarsıldı Çanakkale ve çevre iller depremi hissetti. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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