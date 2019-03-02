Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

SON DAKİKA: Çanakkale’de korkutan deprem… Ayvacık depremle sallandı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale Ayvacık'ta gerçekleşen deprem korkuya yol açtı.

13:08 -
Haberler Gündem
SON DAKİKA: Çanakkale’de korkutan deprem… Ayvacık depremle sallandı!

Ege’nin kuzeyi depremle sarsıldı Çanakkale ve çevre iller depremi hissetti. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more