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Son Dakika… Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘Maltepe’deki arbede’ açıklaması

Maltepe'de oy sayımının yavaş gitmesi nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, önce 12'ye çıkartılan fakat daha sonra tekrar düşürülen kurul sayısını, oy sayımının hızlanması için 20'ye çıkartma kararı aldı. Karar sonrası AKP'liler ve MHP'lilerin topluca sayım alanına girilmesinin ardından sayımlara yarına kadar ara verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. 

23:37 -
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Son Dakika… Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘Maltepe’deki arbede’ açıklaması

Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP’li ve AKP’liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Yaşanan bu gerginliğin ardından sayıma yarına kadar ara verildiği öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu…

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İşte Kaftancıoğlu’nun paylaşımı;

“Maltepe ilçe seçim kurulunda, süreci yavaşlatma amacıyla çıkarılmaya çalışılan arbede sağduyunun hakim gelmesi sayesinde sonlandırılmış olup seçimler sabah 08.30'da kaldığı yerden devam edecektir. CHP örgütü ve görevlilerimiz sakin, sağduyulu ancak kararlı bir şekilde oradalar.”

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Son güncelleme: android-time 23:39 12.04.2019
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