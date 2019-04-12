Son Dakika… Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘Maltepe’deki arbede’ açıklaması

Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP’li ve AKP’liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Yaşanan bu gerginliğin ardından sayıma yarına kadar ara verildiği öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu…

İLGİLİ HABER Son Dakika... MHP'li ve AKP'liler sayım alanına topluca girdi! Maltepe'deki sayım yarına ertelendi...

İşte Kaftancıoğlu’nun paylaşımı;

“Maltepe ilçe seçim kurulunda, süreci yavaşlatma amacıyla çıkarılmaya çalışılan arbede sağduyunun hakim gelmesi sayesinde sonlandırılmış olup seçimler sabah 08.30'da kaldığı yerden devam edecektir. CHP örgütü ve görevlilerimiz sakin, sağduyulu ancak kararlı bir şekilde oradalar.”