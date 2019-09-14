Son dakika: Çankırı’da 3. deprem! Ankara’dan hissedildi… Son depremler listesi

Ankara çevresindeki depremler devam ediyor. Sabah saatlerinde Çankırı’da kısa süre içinde birbirini takip eden depremlerin ardından saat 14:46’da bir deprem daha meydana geldi. Büyüklüğü 4.3 olarak ölçülen depremin merkez üssü Çankırı’nın Çerkes ilçesi olarak tespit edildi.

ÇANKIRI SABAH 2 DEPREMLE SARSILMIŞTI

Sabah saatlerinde Çankırı'da gerçekleşen depremler çevre illerde de hissedildi, birçok kişi korku ve panik yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09: 00'da 4,7 büyüklüğünde, 09: 03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ