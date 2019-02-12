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Son dakika: Çankırı’da deprem oldu, Ankara’da hissedildi! (Son depremler)

Çankırı'da bu akşam Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı'da endişe yaratan deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çankırı’nın Orta ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı. Öte yandan Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk yaptığı açıklamayla ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

20:24 -
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Son dakika: Çankırı’da deprem oldu, Ankara’da hissedildi! (Son depremler)

Son dakika edinilen bilgilere göre Çankırı’da meydana gelen deprem Ankara’da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14´te merkez üssü Çankırı’nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı’da endişeye neden oldu.

Deprem sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü.
Fotoğraf: AA

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Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Deprem, Çankırı´nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.

Fotoğraf: AA

DEPREM SONRASI ORTA’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, AA’ya yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.

Kayatürk, tedbir amacıyla okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

DHA

 

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Son güncelleme: android-time 23:55 12.02.2019
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