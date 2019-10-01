Son dakika… Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’ne ne olacak? Sözcü o rapora ulaştı…

Öğrencilerin günlerdir sürdürdükleri eylemin ardından, İstanbul Üniversitesi’nin Çapa yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesi binasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri inceleme yaptı.

Yapılan ilk incelemenin ardından öğrencilerin de talepleri doğrultusunda yemekhane kapatıldı. Öğrenciler için bahçeye geçici yemekhane çadırı konuldu.

Bina ile ilgili hazırlanan raporda üniversite yönetimine sunuldu. Yönetim de raporu İstanbul Valiliği ile paylaştı.

RAPORUN DETAYLARI

Sözcü’nün ulaştığı raporda sadece Çapa’daki Diş Hekimliği Fakültesi’nin değil aynı kampüsteki Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi binası ile Beyazıt yerleşkesindeki Temel Bilimler Fakültesi binasınının da taşınmasının öngörüldüğü ortaya çıktı.

HASDAL’A TAŞINACAK

Rapora göre; Valilik onay verirse Çapa’daki Diş Hekimliği Fakültesi ile Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Hasdal’da inşa edilen üniversitenin yeni yerleşkesine taşınacak. Çapa’daki diğer binalar faaliyetlerini sürdürecek. Beyazıt yerleşkesindeki Temel Bilimler Fakültesi de Diş Hekimliği Fakültesi’nin yerine inşa edilecek yeni binaya taşınacak.

ACİL SERVİS ÇAPA’DA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

100 yataklı acil servis hizmet binası ise Çapa’da hizmet vermeyi sürdürecek.

DEKAN “GÖRÜŞME HALİNDEYİZ” DEMİŞTİ

İstanbul Üniversitebi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Gülsüm Ak, dün eylem yapan öğrencilere yaptığı açıklamada, çözüm için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Biz bütün enerjimizi bu fakülteye ne yapabiliriz, en kısa zamanda nereye gidebiliriz. En iyi şekilde bu işi nasıl çözebilirize odaklanmamız lazım” demişti.

ERDOĞAN GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada “İstanbul Üniversitesi'ne Hasdal tarafından yaklaşık 800 dönüm bir arazi tahsis ettik. Orada da İstanbul Üniversitesi'nin asli kampüsü veya külliyesi olacak. Mesela, önce biz Çapa'yı da düşündük. Zaten deprem riski sebebiyle birçok binasının yıkılması gerekiyor. Oralar yıkılacak. Orası belki, İstanbul Üniversitesi'nin merkezde bir irtibat bölümü olacak. Orada tarihi tescili olan binaların bazıları kalacak. Zaten Beyazıt'taki bina tartışılmaz. O zaten özelliğiyle ortada.” demişti.