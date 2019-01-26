Son dakika | Çavuşoğlu, Barzani ile Türk üssü hakkında görüştü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IKBY Başbakanı Barzani, görüşmede, Irak’ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında, “Irak’ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verilmişti. AA

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