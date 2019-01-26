Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika | Çavuşoğlu, Barzani ile Türk üssü hakkında görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.

21:18 -
Haberler Gündem
Son dakika | Çavuşoğlu, Barzani ile Türk üssü hakkında görüştü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IKBY Başbakanı Barzani, görüşmede, Irak’ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında, “Irak’ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verilmişti. AA

İLGİLİ HABERErdoğan'dan PKK provokasyonu açıklamasıErdoğan'dan PKK provokasyonu açıklamasıİLGİLİ HABERPKK'nın Irak provokasyonuna Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama!PKK'nın Irak provokasyonuna Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:34 26.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more