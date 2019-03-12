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Son dakika: Çavuşoğlu’ndan İsrail’e sert tepki

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da imamlara saldırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'in bu kadar pervasızca saldırması kabul edilemez" dedi.

17:35 -
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları) Artık İsrail’in bu pervasızlığına ‘dur’ demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, “Maalesef bugün Amerika’nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail’in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız” diyerek yapılanlara sert tepki gösterdi. AA

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Son güncelleme: android-time 18:46 12.03.2019
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