Son dakika… Ceren’in katil zanlısı tutuklandı

Ordu&#8217;da evinin kapısında vahşice öldürülen balerin Ceren Özdemir&#8217;in katil zanlısı Özgür Arduç, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği&#8217;nce, &#8216;canavarca hisle adam öldürme&#8217; suçundan tutuklandı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-cerenin-katil-zanlisi-tutuklandi-5492047","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-cerenin-katil-zanlisi-tutuklandi-5492047","pageType":"yazi","pageIdentifier":5492047,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5492047,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-cerenin-katil-zanlisi-tutuklandi-5492047/","headline":"Son dakika&#8230; Ceren&#8217;in katil zanlu0131su0131 tutuklandu0131","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["mahkeme","Ordu","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"firat.atici","dateCreated":1575548105,"datePublished":1575548105,"dateModified":1575548604,"info":"{"seo_news":"false"}"});