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Son dakika… Ceren’in katil zanlısı tutuklandı

Ordu'da Ceren Özdemir'i katleden katil zanlısı Özgür Arduç tutuklandı. 

15:15 -
Haberler Gündem
Son dakika… Ceren’in katil zanlısı tutuklandı

Ordu’da evinin kapısında vahşice öldürülen balerin Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce, ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

mahkeme Ordu son dakika
Son güncelleme: 15:23 05.12.2019
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