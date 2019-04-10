Son dakika haberi… Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimler iptal edildi!

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Artvin’in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AKP’nin adayı Eyüp Aytekin kazandı. CHP’nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı. CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti.

Yusufeli’nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. CHP’li aday Barış Demirci’nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu’na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

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CHP’liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile YSK’ya iki ayrı başvuruda bulundu. CHP’nin yaptığı itirazın ardından YSK seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek. CHP’li aday Barış Demirci, “YSK’ya başvurumuz lehimize olumlu sonuçlandı. Seçimler iptal edildi. 2 Haziran’da yenilenecek. Henüz iptalin gerekçeli kararı elimize ulaşmadı. Kararı bekliyoruz” dedi. DHA