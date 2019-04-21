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Son Dakika… CHP, Soylu’nun istifasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını istedi. Kaya, CHP liderine yapılan saldırı sırasında bölgede çok sayıda güvenlik görevlisi olmasına karşın saldırıya seyirci kaldıklarını savundu.

Sözcü Ankara
17:31 -
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Son Dakika… CHP, Soylu’nun istifasını istedi

Kaya “Hiçbiri bizi korumaya yönelik adım atmadı. Emniyet Genel Müdürü vardı. Ankara İl Emniyet Müdürü de vardı. Cenaze namazında dahi bizi taciz ettiler. ‘Bay Kemal' buraya niye geldin diye bağırıyorlardı. Bu işi yapanlar bu köyden, Çubuktan değil. Tamamen organize. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Kendi tedbirini alamayan bir jandarma ve emniyet var. Sokakta masum eylemlere gaz sıkanlar nerede?” dedi.

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SOYLU ‘ALMAYIN' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir süre önce yaptığı açıklamada “CHP'lileri şehit cenazelerinde protokole almayın. Onların gideceği adres başka. Böyle bir talimat verdim. ‘CHP il başkanlarını bundan böyle şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' dedim. Bu kadar basit. Onların gideceği adres PKK terör örgütü mensuplarını cenazeleri var. Sandıkta beraberlerse cenazede de birlikte olsunlar” demişti.

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Son güncelleme: android-time 17:41 21.04.2019
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