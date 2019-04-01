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Son dakika: CHP’den flaş sonuç açıklaması

Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sonuçların verilmemesi AA'nın veri akışı olmaması ile açıklıyor. Bize veri akışı var neden AA'ya veri akşı olmuyor" dedi.

01:48 -
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Son dakika: CHP’den flaş sonuç açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüzü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, demokrasinin 4 tane kuvveti olduğunu söyleyerek, “Bunlardan bir tanesi de medya. Ama bu medyanın bir kısmı devlet kuruluşu ve bu devlet kuruluşu eğer milli iradeyi karartma konusunda iktidara yandaşlık yapma konusuna girmişse bu kabul edilemez. Buradan açıkça söylüyorum bir an önce açıklamadıkları illerin sonuçlarını açıklasınlar. Bu verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz; ama bunu yapmamakta ısrar ediyorlarsa, emirle talimatla bir haber ajansını hareket eder hale getiriyorlarsa başında bulunanlar derhal görevlerinden istifa etmelidirler” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 02:55 01.04.2019
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