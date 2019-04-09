Son Dakika… CHP’li Çelebi paylaştı: İl Seçim Kurulu’ndan ‘Büyükçekmece’ kararı

Büyükçekmece’de sahte seçmen ve adres kaydırma iddialarıyla ilgili AKP, YSK’ya itirazda bulunmuştu. Olaya ilişkin emniyet birimleri kapı kapı dolaşarak seçmen kontrolü yapmıştı.
CHP’li Çelebi, AKP tarafından yapılan bu itirazlara İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan ret cevabı geldiğini belgeleriyle sosyal medyadan paylaştı.
Çelebi’nin paylaşımı şöyle;
“Büyükçekmece konusunda Süleyman Soylu'ya ve Ali İhsan Yavuz'a yanıtı İstanbul İl Seçim Kurulu vermiş: olay özetlenmiş ve “Seçimlerinin iptalini gerektiren bir sebep yoktur.” denmiş. Cadı avını bırakın. Buradan size ekmek çıkmaz.”