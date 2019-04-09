Son Dakika… CHP’li Çelebi paylaştı: İl Seçim Kurulu’ndan ‘Büyükçekmece’ kararı

Büyükçekmece’de sahte seçmen ve adres kaydırma iddialarıyla ilgili AKP, YSK’ya itirazda bulunmuştu. Olaya ilişkin emniyet birimleri kapı kapı dolaşarak seçmen kontrolü yapmıştı.

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CHP’li Çelebi, AKP tarafından yapılan bu itirazlara İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan ret cevabı geldiğini belgeleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Çelebi’nin paylaşımı şöyle;

“Büyükçekmece konusunda Süleyman Soylu'ya ve Ali İhsan Yavuz'a yanıtı İstanbul İl Seçim Kurulu vermiş: olay özetlenmiş ve “Seçimlerinin iptalini gerektiren bir sebep yoktur.” denmiş. Cadı avını bırakın. Buradan size ekmek çıkmaz.”