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Son Dakika… CHP’nin ‘KYK borcu’ araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiği araştırma önergesi, AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

18:07 -
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Son Dakika… CHP’nin ‘KYK borcu’ araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda öğrencilerin KYK’ya olan kredi borçlarının ödenmesinin kolaylaştırılması için araştırma önergesi verdi.

ÖNERGEYE İYİ PARTİ’DEN DESTEK

CHP’li Aydın’ın önergesine İYİ Parti de destek verdi ancak önerge AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Aydın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu notu paylaştı;

“Gençlerimizin KYK'ya olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiğim araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Takdir sizlerin…”

Son güncelleme: android-time 18:09 04.07.2019
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