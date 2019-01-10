Son dakika… Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç, İstanbul’da yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy’de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
“SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI”
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi. DHA
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