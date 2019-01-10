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Son dakika… Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç, İstanbul’da yakalandı

Çiftlikbank soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç, İstanbul yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır" bilgisine yer verildi.

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Son dakika… Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç, İstanbul’da yakalandı
Çiftlikbank soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç, İstanbul yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır" bilgisine yer verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy’de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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“SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 23:4110.01.2019
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