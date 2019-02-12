Son dakika… Çobanbey sınır kapısında patlama

Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında Suriye topraklarında sınıra 5 kilometre uzaklıktaki Çobanbey beldesinin girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çobanbey Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde maddi hasar meydana geldi.

Çevrede güvenlik önlemleri arttırılırken, beldede çıkışlar da kapatıldı. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, çıkan yangına müdahale etti.

Çobanbey beldesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD’den temizlenmişti. AA