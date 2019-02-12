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Son dakika… Çobanbey sınır kapısında patlama

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey beldesinin girişinde bombalı aracın patlaması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

17:13 -
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Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında Suriye topraklarında sınıra 5 kilometre uzaklıktaki Çobanbey beldesinin girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

İHA

Patlamada, ilk belirlemelere göre 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çobanbey Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde maddi hasar meydana geldi.

İHA

Çevrede güvenlik önlemleri arttırılırken, beldede çıkışlar da kapatıldı. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, çıkan yangına müdahale etti.

Çobanbey beldesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD’den temizlenmişti. AA

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Son güncelleme: android-time 18:18 12.02.2019
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