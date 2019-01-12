Son dakika… Cumhur İttifakı’nın Eskişehir adayları belli oldu

Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Eskişehir’de gösterdiği adaylar belli oldu.

Eskişehir’de yerel seçimler için belediye başkan adaylarını kesinleştiren Cumhur İttifakı adaylarını tanıttı. Eskişehir Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına AKP MKYK üyesi Mustafa Ataş, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay ve çok sayıda partili katıldı. Yerel seçimlerdeki adayları ise AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Ataş açıkladı. Çifteler ve Mihalıççık ilçelerinin adayları MHP'den Kadir Bıyık ile Ali Yörük olurken burada bir konuşma yapan Ataş, “Cumhur İttifakı'nın unsurları olan Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı burada yeni bir tarih yazarak Eskişehirlilerimizle yeni bir dönemin başlangıcını vereceğiz. Bütün adaylar ve Eskişehir için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Öte yandan AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı da tanıtım toplantısında yer alırken diğer ilçelerde belirlenen isimler şöyle:

“Alpu’da Rafet Demirtaş, Beylikova’da Özkan Alp, Çifteler’de Kadir Bıyık, Günyüzü’nde Menderes Durgut, Han’da Vedat Çeliker, İnönü’de Kadir Bozkurt, Mahmudiye’de Mustafa Arslan, Mihalgazi’de Zeynep Akgün, Mihalıççık’ta Ali Yörük, Sarıcakaya’da Hüseyin Çam, Seyitgazi’de Hasan Kalın, Sivrihisar’da Hamid Yüzügüllü, merkez ilçeler Tepebaşı’nda Hasan Tuç ve Odunpazarı’nda ise Volkan Doğan.” İHA