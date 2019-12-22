Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 binin üzerinde İdlibli göçe başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 80 binden fazla insanın Türkiye sınırına doğru göçe başladığını söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

* 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.

* Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz.

* Yarın bir heyeti Moskova’ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz. AA