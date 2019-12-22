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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 binin üzerinde İdlibli göçe başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 binin üzerinde İdliblinin Türkiye sınırına doğru göçe başladığını söyledi. "Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" diyen Erdoğan, İdlib'deki son durumu görüşmek üzere yarın bir heyetin Moskova'ya gideceğini açıkladı.

21:14 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 binin üzerinde İdlibli göçe başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 80 binden fazla insanın Türkiye sınırına doğru göçe başladığını söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

* 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.

* Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz.

* Yarın bir heyeti Moskova’ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz. AA

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Son güncelleme: 21:24 22.12.2019
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