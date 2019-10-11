Son Dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“Küresel ve bölgesel işbirliklerin, toplumların geleceklerinin şekillenmesinde çok önemli yere sahiptir. Türkiye barış ve refah amaçlı işbirliklerinin geliştirilmesinde itina gösteren bir ülkedir. Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın, en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır. Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir. Eski parlak günlerimizi ihya etmek bizlerin elindedir. Bunun için ilk adım terör konusunda bir fikir birliğine varmaktır.

Terör yüzyılımızın vebasıdır. Gerek kendi içinde gerekse uluslararasında pek çok düşmanlık, terör kılıfı altında hayata geçirilmekte pek çok sorun yine terör kılıfı altında sergilenmektedir. Özellikle coğrafyamızdaki yıkımların, zulümlerin, acıların çoğu ülkeler arasındaki savaşlar ile değil; terör yolu ile ortaya çıkmıştır. Burada temsilceleri bulunan hemen hemen her ülke terör sorunuyla yüzleşmiştir. Ciddi de bedel ödemiştir. Bizde 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz. Farklı isimler altında faaliyet gösteren ama hepsinin amacı ülkemizin birliği huzuru refahı olan terör örgütlerinin saldırı altındayız. Açık söylemek gerekirse bu saldırıların arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmaktan kaçınanlar hep olmuştur.

Sınırlarımız dışında eğitilen, donatılan teröristler, buldukları her fırsatta vatandaşlarımızın huzurunu, devletimizin bütünlüğünü tehdit eden kanlı eylemler gerçekleştiriyor. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okula giden öğrencileri, ibadethaneleri, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk. Terör örgütlerinin kayıpları on binleri bulmasına rağmen, maalesef arkadaki destek çekilmediği için soruna köklü çözüm bulamadık. PKK, DHKP-C, MLKP gibi ideolojik söylemli örgütler gibi DEAŞ ve FETÖ gibi dini söylemleri istismar eden örgütler ile karşı karşıya kaldık.

Bir süre önce köklü bir değişikliğe gittik. Teröristlerin kapımıza dayanmasını beklemek yerine, sorunu kaynağında kurutma kararı aldık. Bu amaçla sınırlarımız dışında yuvalanan terör örgütlerini bulundukları yerlerde imha etmeyi amaçlayan bir mücadele strateji geliştirdik. Türkiye, komşularının ve diğer tüm ülkelerin üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır. Ama bir şartla… Bu şartta buralardaki ülkemize yönelik eylemler yapılmaması düşmanca faaliyetler yürütülmemesidir.”

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