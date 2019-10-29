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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya çekilme bilgisini bize verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle düzenlenen kabul töreninde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'deki makamlara çekilme işleminin tamamlandığını söylediğini belirtti.

19:52 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya çekilme bilgisini bize verdi

Erdoğan, “Medeniyetimiz ve tarihimizin izin verdiği sınırların dışına hiç çıkmadık, çıkmıyoruz. Suriye’ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye’dir. Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir. Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan yoktur. Buna karşılık bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur. (Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok” dedi.

“RUSYA ÇEKİLME BİLGİSİNİ VERDİ”

Erdoğan “Rusya terör örgütlerinin buradan tamamen çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Görüşmelerimiz yarın devam edecek. Bizim şehitlerimiz var. Şu an itibarıyla sivillerle birlikte 30’a yakın şehidimiz var. Mücadeleye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 20:24 29.10.2019
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