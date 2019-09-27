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Son dakika… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul’daki son durumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz" dedi. Sosyal medyada dolaşan 'Valilikte depremle ilgili yapılan toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği' iddialarıyla ilgili de Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir" ifadelerini kullandı.

18:16 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul’daki son durumu değerlendirdi

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Son güncelleme: 18:22 27.09.2019
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