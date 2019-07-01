Son Dakika… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Libya’yı uyardı! Sonuçları ağır olur

Oktay, Libya’da Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Libya'da Hafter’e bağlı illegal milis güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Libya Büyükelçiliği ve ilgili tüm birimlerle gerekli çalışmaların hassasiyetle

yürütüldüğünü söyledi.

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Libya'da bulunan Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunun bildiren vurgulayan Oktay şunları kaydetti: “Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye'ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar ‘meşru hedef’ haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır.”

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NE OLMUŞTU?

Haftaiçi Libya’daki General Hafter’in komutasındaki ordunun sözcüsü canlı yayında bir Türk uçağını düşürdüklerini açıklamıştı. Sözcü Türkiye’ye ait hava ve deniz araçlarının artık hedef haline geldiğini belirtmişti. Açıklamanın ardından Türkiye’ye ait bir İHA’nın vurulduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Libya’daki yaşananlarla ilgili olarak, “Böyle bir talimat varsa, gereğini yaparız. Zaten bu konuyla ilgili tedbirlerimiz alınmıştır” ifadelerini kullanmıştı. AA