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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan Libya açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'nın askeri yardım talebine olumlu yanıt verdiğini belirtti.

19:52 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan Libya açıklaması!

Geçtiğimiz gün Libya’nın, iki ülke arasında imzalanan mutabakatı kullanarak Türkiye’den askeri yardım talep etmesi gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Libya’nın Türkiye’den askeri yardım talep ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da iki ülke arasındaki anlaşmayı ‘onurlandıracağı’ vurgusu yapıldı.

Açıklamayı yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dış güçlerin Libya’daki Hafter güçlerini desteklemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

Altun, “Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz’de istikrarı sağlamaya tamamen kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Libya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 20:01 27.12.2019
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