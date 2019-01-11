Son dakika: Meteoroloji uyardı fırtınanın ardından kar geliyor! Dalgalar 6 metreyi aştı…

Son dakika verilerine Türkiye'de soğuk havalar birkaç günlüğüne geride kalıyor ancak fırtına etkisini sürdürüyor. Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasıyla birlikte dalgaların boyu 6 metreyi geçti. Dalgaların 6 metre yükselmesiyle yer yer denizin kenar demirlikleri koparken, sahilin bazı kesimleri ise suyla doldu. Fırtınanın ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor, kar geliyor!

Meteoroloji’nin dün uyardığı fırtına yurdu etkilemeye başladı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da gündüz saatlerine kadar hızı 50 ile 80 kilometre arasında seyreden lodos, akşam saatlerinde bir anda etkisini artırdı. Marmara Denizi'nde gündüz saatlerinde oluşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. Fırtınanın Marmara’da bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

FIRTINANIN ARDINDAN SOĞUKLAR VE KAR GELECEK

Türkiye gelecek hafta başından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek ve kar yağışları gözlenecek. İstanbul’da ve İzmir’de salı günü karla karışık yağmur beklenirken, Ankara’da hafta başından itibaren kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ülke genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.