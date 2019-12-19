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Son dakika… Davutoğlu GP Genel Başkanlığı’na seçildi, hemen ardından bombaladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı'nda genel başkanlığa seçildi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Halkbank'ı dolandırdı" sözlerine ise çok sert yanıt verdi.

Sozcu.com.tr
14:55 -
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Son dakika… Davutoğlu GP Genel Başkanlığı’na seçildi, hemen ardından bombaladı

GP Partisi Ahmet Davutoğlu, toplantı sonrası alınan kararları açıkladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi krizine ilişkin “Halkbank’ı dolandırdı” sözlerine çok sert sözlerle karşılık verdi.

Erdoğan’ın sözlerinden hicap duyduğunu belirten Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığında, ‘Davutoğlu'ndan her şey çıkar ama dolandırıcı çıkmaz’ diyebilir, eğer vicdanı kaldıysa. Bir dolandırıcılık varsa ben buradayım. Hukuki işlemleri başlatın, en ağır cezaya razıyım” dedi.

İftiralara maruz kaldığını savunan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden hukuki süreç başlatılamıyor biliyor musunuz? Çünkü benim başbakanlığım döneminde Halkbank'tan Şehir Üniversitesi’ne bir gram kredi verilmedi. Ben kredi verin demedim. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı yine birileri tarafından yanlış bilgilendiriliyor. Lütfen kenara çekilip muhasebe yapsın.

Ahmet Davutoğlu Başbakan son dakika
Son güncelleme: 15:31 19.12.2019
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