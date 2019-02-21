Son Dakika… Deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

ŞEHİR HATLARININ TÜM SEFERLERİ İPTAL

İstanbul’da iki gündür etkili olan sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, Harem Sirkeci hattı seferlerinin saat 05:30 itibari ile yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Eskihisar- Topçular seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

İNSAN TRAFİĞİ

Deniz ulaşımındaki sefer iptalleri İstanbulluları alternatif ulaşım yollarına yönlendirdi. Kapasitenin üstünde bir yoğunluğun yaşandığı metro, metrobüs ve marmarayda uzun insan kuyrukları yaşandı. Sabah saatlerinde özellikle Anadolu yakasından Avrupa’ya geçişte yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle birçok sefer iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:00 Yalova-Pendik

07: 00 Pendik-Yalova

07:15 Yalova-Yenikapı

07.30 Bursa-Yenikapı

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Yenikapı-Yalova

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı