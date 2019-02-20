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Son dakika… Denizde panik! Yolcu motoru karaya oturdu

Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" adlı yolcu motoru Kaşık Adası önlerinde yoğun sisi nedeniyle karaya oturdu. Olay yerine sek edilen ekipler tarafından bütün yolcular tahliye edildi.

21:26 -
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Olay Kaşık adası önünde meydana geldi. Bostancı-Adalar seferi yapan “Affet” adlı yolcu motoru Büyükada ve Heybeli Adası’ndan yolcu aldıktan sonra Bostancı’ya gelirken yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önünde karaya oturdu. Bildirilmesi üzerine olay yerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolcu motorundaki yolcuları tahliye etti. Kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Bostancı-Adalar seferini yapan “AFFETö isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verdi. DHA

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Son güncelleme: android-time 22:54 20.02.2019
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