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Son dakika: Denizli yine depremle salladı! (Son depremler)

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün saat 14.27'de olan deprem Denizli ve çevre illerde hissedildi.

14:38 -
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Son dakika: Denizli yine depremle salladı! (Son depremler)

AFAD verilerine göre saat 14:27'de merkez üssü Acıpayam olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Henüz can ve mal kaybının olup olmadığı hakkında resmi bir açıklamanın gelmediği deprem halkta korku yarattı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: android-time 14:40 27.03.2019
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