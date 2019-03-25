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Son dakika: Denizli’de 4.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli ve AFAD’a göre son depremler…

Son dakika ölçümlerine göre Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler...

09:29 -
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Son dakika: Denizli’de 4.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli ve AFAD’a göre son depremler…

Denizli’de geçen hafta gerçekleşen ve ardından deprem fırtınasına dönüşen depremin ardından 4 büyüklüğünün üzerinde bir deprem daha meydana geldi. Denzili’nin Acıpayam ilçesi 4.1’le sallandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: android-time 09:35 25.03.2019
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