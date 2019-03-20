Son dakika: Denizli’de bir deprem daha! SON DEPREMLER

Son dakika Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bölümü Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz merkez üslü olmak üzere 180'nin üzerinde sarsıntı meydana geldi. DHA

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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