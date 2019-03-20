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Son dakika: Denizli’de bir deprem daha! SON DEPREMLER

Denizli’de 5.5’lik depremin ardından büyüklüğü saat 20.04’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:42’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

21:08 -
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Son dakika: Denizli’de bir deprem daha! SON DEPREMLER

Son dakika Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bölümü Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz merkez üslü olmak üzere 180'nin üzerinde sarsıntı meydana geldi. DHA

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: android-time 21:45 20.03.2019
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