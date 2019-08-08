Son dakika: Denizli’de çok büyük deprem! Denizli 6 büyüklüğünde deprem…

İlk belirlemelere göre hasarlı ve yıkılan evler var. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 6.5 büyüklüğünde ölçülen deprem, AFAD’a tarafından 6 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi. İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan ilçede 14.19’da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sabah İzmir’de meydana gelen depremle Denizli’de meydana gelen deprem arasında yaklaşık 300 kilometrelik bir fark bulunuyor.