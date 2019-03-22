Son dakika: Denizli’de deprem! 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu (Son depremler)

AFAD verilerine göre saat 18:32’de merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Henüz can ve mal kaybının olup olmadığı hakkında resmi bir açıklamanın gelmediği deprem halkta korku yarattı. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER