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Son dakika: Denizli’de deprem! 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu (Son depremler)

Denizli'de deprem! Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, kısa süreli panik yaşandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

18:48 -
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Son dakika: Denizli’de deprem! 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu (Son depremler)

AFAD verilerine göre saat 18:32’de merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Henüz can ve mal kaybının olup olmadığı hakkında resmi bir açıklamanın gelmediği deprem halkta korku yarattı. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: android-time 19:21 22.03.2019
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