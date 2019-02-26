Son dakika… DHKP-C’ye büyük darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne saat 02:30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyon sırasında kırılamayan kapıların açılması için İtfaiye ekipleri de yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi.

Operasyon sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi’nin bulunduğu Mektep Sokak’ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlarda bölgede devriye görevi yaptı.

GÖZALTINA ALINANLARI BAKAN AÇIKLADI

Operasyonla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “İstanbul'da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi” dedi.



İşte gözaltına alınanların isimleri:

DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu

DHKP/C’nin sözde genel sekreteri Ümit İrter (Yeşil Liste)

Emel Yeşilırmak (Gri liste)

İbrahim Gökçem (Gri liste)

Barkın Timtik

Barış Yüksel

Sultan G.