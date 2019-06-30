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Son Dakika… Dışişleri Bakanlığı: Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi

Dışişleri Bakanlığı, PKK’ya yönelik operasyonlarda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialara istinaden Irak Büyükelçiliği Mazlahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığına çağrılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Türkiye'nin teröristlere yönelik (sınır ötesi) operasyonlarının kararlılıkla süreceği bildirildi.

18:00 -
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Son Dakika… Dışişleri Bakanlığı: Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı. Maslahatgüzara, PKK'ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi.

IKBY'nin bölgesinde düzenlenen harekata ilişkin IKBY makamları PKK'yı sorumlu tutan açıklama yapmışken, Irak'ın PKK'ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, ikili ilişkilerimizde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediği vurgulandı. Irak'ın egemenliğine değer verdiğimiz, bu nedenle de topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonlarımızın kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Son güncelleme: android-time 18:02 30.06.2019
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