En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Kandilli verilerine göre saat 08:44'de merkez üssü Diyarbakır Lice olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de bu nedenle ufak şiddetli depremler dahi tedirginlik yaratabiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER