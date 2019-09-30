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En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Diyarbakır'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Dallıca Lice olan depremin derinliği Kandilli tarafından 7.2 metre olarak açıklandı. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler...

09:06 -
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En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Kandilli verilerine göre saat 08:44'de merkez üssü Diyarbakır Lice olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de bu nedenle ufak şiddetli depremler dahi tedirginlik yaratabiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 09:21 30.09.2019
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